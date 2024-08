Caos Salernitana-Dia, gol ed esultanza polemica: scontro con i tifosi dopo la doppietta in Coppa Italia con lo Spezia

Getty Images

sono sempre più ai ferri corti. Il matrimonio sembra giunto ai titoli di coda, con l’ultimo atto vissuto proprio questa sera, in occasione della sfida tra la formazione campana e loSchierato titolare da Martusciello, Dia è stato fischiato dalla curva dei tifosi granata durante l'esecuzione del suo calcio di rigore e si è lasciato andare ad un'esultanza polemica dopo il rigore trasformato, mostrando la maglia e portandosi le mani alle orecchie, come a dire "”.

Poi il gol della doppietta al 93’ e un nuovo cenno alla curva, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia della Salernitana. Il calciatore senegalese è sempre più vicino alla Lazio: domani è previsto un incontro tra la società di Lotito e il suo entourage per trovare l’intesa economica.Il rapporto tra la tifoseria della Salernitana e Boulaye Dia non è stato mai idilliaco, sin da quando è stato messo fuori rosa nella passata stagione. Ora l’imminente passaggio alla Lazio ha complicato le cose, cancellando definitivamente ogni chance di sistemare la situazione.

Per la cronaca, Dia ha anche realizzato il primo rigore della lotteria finale della Salernitana, che ha conquistato il pass ai sedicesimi battendo lo Spezia proprio ai calci di rigore.