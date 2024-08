Redazione Calciomercato

ai nastri di partenza per la Serie A che prenderà ufficialmente il via nel prossimo fine settimana.e ora andranno alla ricerca di uno o due rinforzi di livello per il centrocampo., detto Charly, è uno dei profili sui quali il club biancoceleste sta facendo delle riflessioni approfondite., che ha già presentato una proposta da 18 milioni di euro più bonus.

Il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e tornerebbe più che volentieri. Intrigante l'opzione