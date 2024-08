Lazio: offerta monstre dalla Premier per Mandas, ecco chi può sostituirlo in caso di addio

Getty Images

Potrebbe risolversi conil problema dei posti in lista per la Lazio. Dalla Premier LeagueLa cessione di Pedro Neto (ex laziale peraltro, ndr) al Chelsea ha fatto incassare ai Wolves 60 milioni che ora vogliono reinvestire subito, accontentando le richieste di Lotito e Fabiani. Il classe 2001, arrivato in biancoceleste l'anno scorso dall'Ofi Creta per 900mila euro, è uno dei pupilli della dirigenza capitolina; ma davanti alla possibilità di realizzare una plusvalenza monstre la società accetterà di sacrificare il cartellino del ragazzo. In un colpo solo la Lazio risolverebbe il problema dello spazio in rosa per l'arrivo di Dia e si garantirebbe margini di manovra per un ultimo colpo a centrocampo (Alcaraz, Folorunsho o Casadei, tornato a ronzare in testa a patron e ds biancocelesti in questi ultimi giorni).

Certo, se si concretizzasse questa cessione per la Lazio si porrebbe poi il problema di trovare un vice-Provedel. I nomi che piacciono a Formello sono, de Sassuolo (già in passato più volte accostato alle aquile), e, che alla Fiorentina ha visto piombarsi De Gea pronto a soffiargli il posto. Per entrambi però si ripresenterebbe il medesimo problema del posto in lista. Ecco quindi farsi strada l'ipotesi di una soluzione interna.Con Provedel i pali della Lazio sono al sicuro. Nelle sue due stagioni a Roma ha dimostrato, infortuni a parte, di poter garantire continuità di rendimento sia in campionato sia nelle coppe, senza necessità di alternarsi con un secondo di suo pari livello. Almeno fino a gennaio quindi, classe 2002, rientrato a Formello dal prestito dell'anno scorso al Renate, e uno dei due estremi difensori della Primavera,già in passato aggregati al gruppo dei grandi col ruolo di terzo, potrebbero bastare per coprire il buco che lascerebbe l'addio di Mandas. Sono tutti prodotti delle giovanili, ma comunque ancora Under 22 e quindi senza vincoli di lista. Altrimenti servirà una cessione (Hysaj è sempre sul mercato, come pure Cataldi, anche entrambi al momento senza offerte concrete) per andare a prendere un nuovo secondo portiere