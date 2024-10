Capello duro: "Theo, comportamento non da Milan. Ha portato solo negatività al gruppo"

, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, parla del momento dei rossoneri, reduci dalla sconfitta sul campo della Fiorentina."A. Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini, no? Hernandez, invece, ha portato solo negatività al gruppo con i suoi atteggiamenti", si legge sulla Gazzetta dello Sport."Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Quando si prepara una partita, si fanno e comunicano delle scelte ben precise. Vale per i corner, le punizioni e naturalmente i rigori. È successo anche dopo l’intervallo. Non deve esistere mai che i calciatori facciano quello che vogliono. Poi però vedi il capitano della squadra, colui che dovrebbe portare sul campo il dettame dell’allenatore, prendere il pallone e decidere praticamente in autonomia che il primo rigore lo calcia lui. Non va bene…".

"Lasciamo stare per un attimo l’Europa, il nuovo formato del torneo si presta ad anomalie simili. E poi nel secondo tempo di Leverkusen il Milan mi era piaciuto…con la Fiorentina un passo indietro: ho visto una squadra scesa in campo senza voglia di lottare. Ogni tanto si svegliava, 10-15 minuti di buon calcio e poi tornava ad assopirsi. È questione di atteggiamento. Il Milan a Firenze ha perso innanzitutto perché ha desiderato meno la vittoria di quanto lo abbiano fatto gli avversari"."È innegabile che Leao nella ripresa stesse facendo delle cose interessanti. Era in partita, a differenza di altre volte. Fonseca, però, ha spiegato le ragioni del cambio con Okafor. Voleva più profondità e di sicuro lo svizzero ne garantiva più di Rafa. Io non criticherò mai un allenatore per una scelta tecnica o tattica: si è giocato una carta in più, poi può pure essere andata male, ma è il suo dovere prendere delle decisioni".