Capello: "La differenza fra Totti e Del Piero? Francesco non aveva il dribbling e non correva, Alex lo univa alla visione di gioco"

Una vasta esperienza, una carriera pluriennale composta da grandi successi e numerose squadre allenate, fra cui Juventus, Roma, Real Madrid e Milan, oltre a un percorso come commissario tecnico dell’Inghilterra.ha ripercorso tutte le tappe principali della sua vita calcistica- sia come giocatore che come tecnico – in un’intervista rilasciata alla rete televisiva svizzera RSI durante il programma Larmandillo. Tanti aneddoti e retroscena quelli raccontati dall’attuale opinionista di Sky Sport.“A quei tempi lo dovevi accettare, eri come un animale”.

"Maldini lo allenavo nella Primavera, Liedholm vide prima di me qualcosa in lui, io non ero d'accordo quando fu convocato in prima squadra. Nils pose le basi, la difesa a quattro la impostò lui al Milan. Nessuno lo ricorda mai. Tassotti-Maldini-Baresi-Galli: quella è stata la base di tutti i successi miei e di Sacchi".“I giocatori bravi li ho sempre apprezzati. Lui giocava un tempo, poi restavamo in dieci, dovevi solo attendere la giocata. A un certo punto facemmo una riunione con i giocatori, e gli dicemmo: non devi fare il terzino oppure difendere, ma dobbiamo avere equilibrio. Da quel momento abbiamo risolto il problema. Il suo pallonetto per il gol del 3-0 in finale contro il Barcellona resta una perla, era geniale”.

“Non lo convocai, ma non lo avvisammo. Non per colpa mia ma di chi si occupava di comunicarlo ai calciatori che ebbe questa dimenticanza. Ci ritrovammo sul pullman, mi scusai e gli dissi che non avrebbe giocato. Fra l’altro, proprio per questi problemi qua ho perso una Coppa Intercontinentale. Avevamo preparato la finale con Raducioiu al posto di Savicevic che pensavamo fosse squalificato. La partita si giocava a mezzogiorno e ci vennero a dire che Savicevic poteva giocare essendo una competizione Fifa, dopo aver preparato il match diversamente. Decisi lo stesso di non farlo giocare. Certamente lui mi avrebbe dato qualcosa in più, però umanamente mi sono sentito onesto”.

"Francesco Totti era un centrocampista avanzato che non correva, però aveva grande visione di gioco e non aveva il dribbling. Alessandro Del Piero quando sono arrivato alla Juventus era in una fase discendente nella quale aveva un po' meno dribbling, ma ai tempi possedeva anche quella qualità insieme alla visione di gioco"."Baggio aveva il dribbling, la visione di gioco, il gol. Uno dei calciatori italiani più grandi di sempre insieme a Rivera. Al Milan non si allenava per via dei problemi al ginocchio, faceva solo fisioterapia. Ma quando lo faceva mostrata tutte le sue qualità".

“Con Adriano parliamo di un giocatore singolo quando si parlava delle sue "uscite", mentre Ronaldo portava nella sua villa gli altri giocatori. È senza dubbio uno dei giocatori più grandi che abbia allenato, seppur grasso, mi è dispiaciuto ma poi ho dovuto scegliere (fu ceduto dal Real Madrid al Milan, ndr)”.“Quando ero al Real Madrid da pochissimo, Branchini (il procuratore, ndr) mi chiama e mi dice ‘l’Inter vende Roberto Carlos a questa cifra’. Era un prezzo già fissato. E poi mi dice: ‘Fabio, se mi mandi un fax con la firma della società, i documenti ufficiali…”. Dopo poche ore mi arriva un fax con tutti i dettagli, tra l'altro nel momento in cui stavo ancora costruendo la formazione del Real. Non avevo ancora cominciato. Chiamo il presidente e gli dico: 'lei domani mattina deve prendere il primo aereo e andare a Milano'. Alle otto era lì e alle 11 il contratto era firmato, in meno di una giornata. Gli dissi, ‘deve venire subito perché se si sparge la voce si scatena la caccia’”.

“A livello di difensivo era più forte Maldini, a livello offensivo Roberto Carlos”.“Beckham un bravissimo ragazzo e un buon giocatore, ma non buonissimo. Aveva la qualità di saper calciare molto bene, ma non dribblava un avversario. Aveva dinamismo, visione di gioco, ma andava molto bene solo in alcuni ruoli. Una persona fantastica, normalissima, sempre presente agli allenamenti, magari fossero tutti come lui. Racconto un episodio: nell'ultimo anno al Real Madrid, a gennaio firma per i Los Angeles Galaxy essendo in scadenza a giugno. La società non la prende bene e mi dice di non farlo giocare. Lo comunicai a lui e, nonostante questo, si presentava agli allenamenti in orario, lavorando sempre molto bene. Dopo la prima settimana che è ormai fuori, vado dal presidente e gli dico che lo avrei fatto giocare di nuovo perché non potevo non farlo con un professionista così esemplare. Da lì arriva anche la famosa remuntada al Barcellona in campionato, che fu fantastica. E Beckham fu determinante nella vittoria della Liga”.

“Potevamo giocare a settembre-ottobre contro le squadre più forti e batterle. Ma a giugno i giocatori ci arrivavamo cotti. Avevano pure la “scimmia sulla spalla” del fatto che per anni non hanno vinto nulla. Un fatto che pesa tantissimo, anche per aver perso numerose finali. Non sono sereni. Quando iniziava la competizione vera, erano stanchi e non erano nemmeno così convinti”.- “Quell’esperienza finisce per la questione di John Terry che viene ritenuto responsabile di razzismo. Il Board decide che il capitano non sarà più lui, ma è una decisione che viene presa dall’allenatore. Quindi mi opposi e dissi che alla prima conferenza stampa avrei dichiarato che non fossi d’accordo su quanto deciso visto che la sentenza ufficiale sul caso non era ancora arrivata e quindi non me la sentivo di "darla" io. Dato che non volevo perdere la faccia lasciai. Poi il tribunale non dichiarò colpevole Terry”.

“Sono quelle intuizioni che ogni tanto mi sono venute. Delle volte sono riuscito a cambiare la partita dalla panchina. Mi ero reso conto che Francesco non era in giornata, volevo un po’ di brio e inserii Nakata e Montella. È stato così"."Ma di quello Scudetto lì ricordo l’invasione di campo. Non avevano capito niente neanche quelli con me in panchina, c’era il pericolo che qualche tifoso desse uno spintone o qualcos’altro a quelli del Parma e avremmo perso a tavolino. Andai su tutte le furie, dissi tutte le parolacce del mondo”.

"La mia Juventus era una squadra costruita per vincere, molto forte. Sbagliammo la partita contro l’Arsenal, nel quarto di finale di Champions League, che ci eliminò, ma giocammo molto male. Eravamo bloccati. Era una partita aperta”.“Era Emerson. L’equilibratore. Ma erano tutti bravi, era una grande squadra. Non aveva bisogno di quegli aiuti e di quelle che cose che si sono inventati. Se poi si va a rivedere la finale del Mondiale giocato in Germania c’erano 9 giocatori della Juventus”.

“Mino Raiola un giorno, dopo un mese e mezzo che studiavo Zlatan, mi dice: “Fabio Ibra spacca le mani ai portieri” e gli rispondo: “No al massimo i vetri della palestra dietro la porta per il momento”. Allora da lì iniziai a chiedergli di fare alcune cose a livello tecnico, lo reimpostai e quando lo fai con i talenti… Facevamo questo tipo di esercizio a fine allenamento, lui certe volte voleva andare via e io lo richiamavo. Poi è migliorato tantissimo. Un giorno gli preparai una cassetta con i gol di Van Basten e gliela diedi. I talenti assorbono, imparano”.

“Era una squadra modesta, non aveva niente di veramente grande. Facemmo una bella qualificazione finendo davanti al Portogallo. Arrivammo in Brasile abbastanza bene, ero convinto di avere un portiere davvero bravo, ma alla fine due suoi regali ci condannarono. Ero convinto di andare più avanti, anche se lì non c’era quella qualità che pensavi di poter mettere in campo. Lì poi avevo bisogno dell’interprete e così non entri nella testa dei calciatori: in Russia andò così, in Cina ne avevo persino sei. Mi dimisi dopo un anno perché vivevo in albergo senza mia moglie, che non mi aveva seguito".

