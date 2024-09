Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport Fabio Capello, allenatore con un passato molto importante alla guida del Milan, si è soffermato sul complicato momento attraversato dal club rossonero. Soffermandosi sui motivi dello stentato avvio in campionato - appena 2 punti raccolti nelle prime 3 giornate - e sui tanti casi di campo che il nuovo allenatore Paulo Fonseca si è trovato a fronteggiare. A cominciare dal caso che ha visto protagonisti Theo Hernandez e Rafael Leao nell’ultima partita di Serie A contro la Lazio.", ha dichiarato Capello alla rosea. Sulle problematiche incontrate in questo avvio di stagione dalla formazione rossonera: "E già rincorre l’Inter. Come mi ha detto l’amico Ottavio Missoni: “Xe colpa del centrocampo”". Sul distacco già maturato nei confronti delle dirette rivali per lo Scudetto: "E sono squadre da 40-50 mila abbonati".Infine, in particolare sulle candidate principali per il titolo:, occhio all’errore che fece in casa del Benfica cambiando più di mezza squadra: si cambiano due-tre giocatori, al massimo".