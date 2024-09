Milan, Morata lavora da solo sotto la pioggia: punta il Venezia

I giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca e il maltempo non fermano: l'attaccante spagnolo lavora da solo sotto la pioggia, l'obiettivo è tornare in campo perI giocatori rossoneri rimasti in Italia torneranno ad allenarsi a Milanello lunedì pomeriggio, quando è fissata la ripresa dopo il riposo concesso dal tecnico portoghese, ma l'ex Atletico Madrid non perde tempo e si prepara per recuperare dall'infortunio muscolare.- Come mostra il video pubblicato dallo stesso Morata, il numero 7 milanistache sta colpendo il Nord Italia.

- Morata tornerà a disposizione di Fonseca dopo la sosta, ma il suo obiettivo è di essere pronto immediatamente per la partita con ila San Siro, 4a giornata di Serie A in programma sabato 14 settembre 2024 alle ore 20.45. Successivamente, il Milan sfiderà ilnella prima giornata della fase campionato della nuova Champions League, martedì 17 settembre alle 21, sempre a San Siro.

- L'attaccante classe 1992 aveva debuttato con gol contro il Torino nel pareggio della prima giornata (2-2), rimediando però immediatamente unache lo ha costretto a saltare le due partite seguenti con Parma e Lazio.