L'ex direttore sportivo di Cagliari e Ternana Stefanoha parlato del campionato di Serie B, con un occhio di riguardo ad una realtà che conosce piuttosto bene, quella della: "Partiamo dal presupposto che si tratta di un campionato difficile, tutt’altro che semplice. Ovviamente chi viene retrocesso dalla Serie A ha qualche chance in più" ha detto a Sampnews24.com. "Ricordo ad esempio tre anni fa, quando scesi in B con il Cagliari, era normale fossimo la squadra più forte insieme al Genoa. Però ad arrivare primo fu il Frosinone, e fu una bella sorpresa.ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo".

Le squadre più attrezzate? "All’inizio è facile dire sempre le stesse: Sampdoria, Palermo, Cremonese e Pisa, che infatti si sta confermando in testa alla classifica. Queste sono quelle che tutti pensano possano lottare per la promozione, compreso il Sassuolo, che vorrà subito tornare in Serie A.: alla prima giornata, in casa, perdemmo immeritatamente. A Genova subimmo una batosta, ma a pochi minuti dalla fine eravamo fermi sull’1-1. Quest’anno, invece, la squadra è ben attrezzata, nonostante siano partiti male"

Quest'anno invece i blucerchiati partono tra i favoriti. Merito di Accardi? ". Anche la Samp però è un club importante, e inoltre è un club in cui ha militato, quindi conosce l’ambiente. Ho un bel rapporto con lui, è davvero bravo e gli auguro di tornare in A con i blucerchiati".