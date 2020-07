. Al vertice di questa piramide, secondo gli inquirenti, c’era l’appuntato Giuseppe, convinto, secondo quanto dice il gip. Di tenere “qualunque tipo di comportamento, vivendo al di sopra della legge e di ogni regola di convivenza civile”. Queste le parole del suo legale, Emanuele Solari, rilasciate ai cronisti presenti: “Probabilmente risponderà alle domande, è molto provato”.Salvatore, il più violento della banda secondo il giudice, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Si è presentato di fronte al gip, invece, Giacomo, il carabiniere che appare in una foto con Montella e due presunti spacciatori. Queste le parole dell’avvocato di Falanga, Daniele: “Il mio assistito ha partecipato agli arresti ma non sapeva nulla di quello che c'era dietro. La foto coi soldi in mano insieme agli spacciatori? Si riferiva a una vincita al gratta e vinci. Le violenze su un nigeriano?Non è stato picchiato, è caduto a terra durante l’inseguimento”.- ​Emanuele, legale di Giuseppe Montella, parla del suo assistito: “Si può sbagliare, si possono fare errori, per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale e chi ha sbagliato pagherà” le parole riportate da Ansa. Con Montella che ha riposto, per 3 ore, alle domande che gli sono state fatte “fornendo tutte le informazioni che poteva fornire. C’è la volontà di spiegare e ci saranno ulteriori riscontri. È stato collaborativo al cento per cento nel rispetto della giustizia. C’è stata una collaborazione completa, chiarificatrice, esplicita e senza esitazioni”.