Juventus, Koopmeiners sempre peggio: gli errori di Giuntoli e Motta, e martedì a Bergamo l'accoglienza sarà dura

, con lache si appresta a vivere una settimana decisiva per l'acquisto di almeno un difensore e del vice-Vlahovic,a farsi sentire. Eche l'1-1 con il Torino lascia in eredità ai bianconeridella sua stagione. Il dato allarmante, per la Juventus, è che Koopmeiners non solo non migliora il suo rendimento, ma anzi,. E contro i granata. Una fascia che, invece che fare da propulsore per il classe 1998, è sembrata un'ulteriore zavorra in questa sua prima stagione juventina.

Detto chestesso e alla sua capacità di adattarsi alla nuova situazione ambientale e tattica, che comporta una maggiore assunzione di responsabilità rispetto a quanto avveniva all'Atalanta e che, in ultima analisi, rappresenta un banco di prova non indifferente per testarne la personalità, detto questo. Errori che chiamano in causa il Football Director

. L'olandese, e durante l'ultima estatecon l'Atalanta. Ispesi per portare Koop a Torino alla fine dei conti rappresentano un esborso che è andato al di là della previsioni della stessa Juventus e che, al contempo, ha tolto risorse per altre operazioni di mercato eforse troppo grande per le sue spalle.

. Giocando dietro alla prima punta nel 4-2-3-1, il numero 8 della Juventus si ritrova spesso a dover gestire spalle alla porta i (pochi) palloni che gioca., e non perché si tratta di un grande centrocampista. Il risultato è che Koop non segna e non fa neanche il lavoro di costruzione e di assist che sarebbe proprio della mezzala, il suo ruolo naturale. A Bergamo i tanti gol di Koop erano il risultato del suo lavoro da centrocampista, nel meccanismo perfetto dell'Atalanta di Gasperini.

farà visita al Gewiss Stadium e per Koopmeiners l'accoglienza non sarà delle migliori.a Koop il modo in cui ha rotto con l'Atalanta, a partire dai certificati medici presentati durante la fase più calda della trattativa con la Juventus.. Per Koopmeiners è un punto di svolta: per affondare del tutto, o per rinascere nell'occasione più importante, e più difficile.