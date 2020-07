L'ad del, Giovanni, ha parlato a margine del centenario del club neroverde del presente e del futuro societario.- "Si dice che il Sassuolo giochi meglio perché è abituato a giocare con pochi tifosi. Io dico che non è così. Quei pochi tifosi che abbiamo ci sono molto vicini e non Vogliamo dimenticarci di tutti loro. Vorremmo giocare la Supercoppa Italiana Primavera al Mapei Stadium. Siamo stati i primi a riaprire la porta del centro sportivo per gli allenamenti e vorremmo essere i primi a riaprire".- "​Per l’amico Marotta avrei avuto piacere vincere contro di lui, sarebbe stata la gioia più grande e magari vincere anche contro la Juventus perché l’importante è ottenere sempre il risultato migliore".- "Ci troveremo con loro per decidere cosa fare. Penso però che Sensi dovrà essere sicuramente acquistato dall'Inter""​Sono ragazzi importanti che hanno già richieste, ma la nostra volontà è quella di continuare a crescere e per farlo serve trattenere i giocatori migliori. Anzi se ci sarà la possibilità vogliamo integrare la squadra con altri giocatori. Per questo la nostra volontà è di non cedere".- "Il rinnovo annuale? Non solo per il mister e per il suo staff tecnico, ma anche per il ds, il responsabile del settore giovanile e così via sono tutti un anno. Questa è la volontà di quest'anno del Sassuolo".