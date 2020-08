Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, parla ai microfoni di Sky Sports del futuro di Messi, sempre più lontano dal Barcellona: "L'unica squadra in cui può andare secondo me è il Manchester City, sia per un discorso tecnico, con Guardiola sulla panchina dei Citizens, che finanziario in virtù di quelle che sono le possibilità economiche dello sceicco. Non credo invece che il Liverpool sia una possibilità, parlo a livello finanziario ma anche di stile di gioco. Tecnicamente e tatticamente vedo molto meglio Leo nella squadra di Pep rispetto a quella di Klopp".