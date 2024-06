Carrarese-Vicenza: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Carrarese - Vicenza in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Dopo lo 0-0 del 'Menti', ultima e decisiva sfida tra. Allo stadio dei Marmi (calcio d'inizio alle ore 17:30) domenica 9 giugno 2024 va in scena la, che decreterà chi tra toscani e biancorossi volerà in B insieme a Mantova, Cesena e Juve Stabia.Nel caso in cui Carrarese-Vicenza al 90' dovesse finire in parità (con qualsiasi risultato, poiché non vale la regola dei gol in trasferta), per stabilire la squadra promossa si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.Carrarese-Vicenza, finale di ritorno dei Playoff di Serie C, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, nonché su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251). Per vederla in streaming, invece, sarà possibile farlo utilizando NOW, RaiPlay e Sky Go.