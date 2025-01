Casemiro apre alla Roma: affare possibile a una condizione

Getty Images

Lacontinua la sua campagna di rafforzamento e nelle scorse ore ha valutato anche un colpo ad effetto a centrocampo:L'ex Real Madrid è ai margini del progetto diale potrebbe lasciare i Red Devils in questa finestra di mercato invernale. I giallorossi hanno preso in considerazione l'opzione, ma solo in un caso: la ricostruzione della vicenda.- Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma e il direttore sportivohanno pensato di acquistare Casemiro, centrocampista classe 1992 del Manchester United. Tuttavia, questa pista sarebbe percorribile solo in un caso: con

- La Roma sta lavorando su un nuovo centravanti per affiancare Artem Dovbyk e su un difensore in vista della partenza di Mario Hermoso, ma anche a centrocampo potrebbe esserci spazio per un ritocco.Tutto dipende da Paredes - il cui contratto con i capitolini scade il prossimo 30 giugno - che, riferisce il giornalista argentino Gaston Edul,. Gli Xeneizes, tuttavia, non si fanno vivi da una settimana con la Roma e con il calciatore, che ha anche rifiutato un'offerta dele dovrebbe quindi restare in giallorosso.

- Secondo quanto riportato da Sky Sports UK,e anche il Manchester United sta cambiando la propria posizione. I Red Devils preferirebbero lasciar partire il giocatore a titolo definitivo, ma le offerte in questo senso mancano e questo starebbe convincendo gli inglesi ad aprire alla cessione con la formula del prestito.- Casemiro d'altronde non è un perno nel Manchester United di Ruben Amorim: Le presenze complessive sono 22 per poco più di 1.400 minuti condite da tre gol (uno in Premier League, due in Carabao Cup), tuttavia il brasiliano nelle ultime 10 giornate di campionato ha collezionato ben 8 panchine, giocando da titolare solo la sfida casalinga persa contro il Newcastle lo scorso 30 dicembre.

