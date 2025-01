Roma su Lucca, operazione difficile ma non impossibile: la richiesta dell'Udinese

Getty Images

Lorenzoè finito nel mirino dellae lo ha ammesso pubblicamente anche Claudio Ranieri: “Lo stiamo seguendo. È un buon giocatore, chissà…”. L’Udinese chiede 20/25 milioni di euro, ma il prezzo è trattabile. I primi contatti con l’entourage ci sono stati a metà gennaio, ma al momento non è stata presentata nessuna offerta ufficiale. Prima serve la cessione di Shomurodov che è vicino al Venezia. L’Udinese ha messo gli occhi sue potrebbe rientrare nella trattativa. Ma i giallorossi possono presentare anche un’offerta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Per ora i friulani provano a fare muro: “Non è una priorità venderlo a gennaio”, ha detto Nani direttore sportivo del club. Su di lui ci sono anche Milan e Juventus e un club della Premier League. Ma il legame tra Ghisolfi epuò agevolare lae nella trattativa e proprio il procuratore sta lavorando sottotraccia per far abbassare il prezzo del cartellino. L'alternativa ad oggi è Raspadori.

– Lorenzodopo la gavetta tra i cambi di Serie B,C e D è riuscito ad esprimere il suo potenziale all’Ajax dove tra l’altro ha giocato con. E nelle ultime stagioni è cambiata la sua mentalità: “Nello spogliatoio, una volta, facevo più lo stupido, scherzavo tanto. Ora continuo, ma sono diventato più serio, composto. Fuori dal campo non sbaglio più. Niente di grave, ma prima facevo “serata”, molte più feste. Adesso sono capace di non uscire da casa per quattro mesi”. Adesso si sente pronto per il grande salto e l’idea di giocare nellalo stuzzica e non poco.