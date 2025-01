Roma, sondaggio per Mikautadze

Nell'ultima settimana di mercato la Roma andrà a caccia di un nuovo attaccante: l'obiettivo dei giallorossi è quello di mettere in squadra un vice Dovbyk che possa giocare anche insieme all'ucraino. Una volta trovato l'eventuale nuovo acquisto arriverà il via libera per la cessione di Shomurodov, per il quale oggi la squadra più vicina è il Venezia (l'ha chiesto espressamente Di Francesco, la formula sulla quale c'è un'intesa verbale tra club è un prestito con obbligo di riscatto). Claudio Ranieri sta valutando diversi profili per l'attacco: Raspadori, Lucca ma non solo; Sky Sport ha raccontato un'indiscrezione secondo la quale

- Attaccante georgiano classe 2000, la Roma ci aveva pensato già in estate ma non ci sono mai stati dei contatti approfonditi. Il Lione invece è andato fino in fondo prendendolo per 18,5 milioni dal Metz che l'aveva riscattato dall'Ajax dopo sei mesi di prestito. In estate Mikautadze è stato al centro di un intrigo di mercato:, segnando 8 gol e servendo un assist a Benrahma nella partita contro il Le Havre. Tra le reti c'è lo scavetto col Psg che ha fatto infuriare Donnarumma; o meglio: il portiere italiano si è arrabbiato per il sorriso del georgiano dopo aver segnato, Gigio l'ha interpretato come se fosse una presa in giro.

- Il Lione ha un debito di 500 milioni di euro, dovrà rientrare di almeno 100 entro l'estate e il modo più facile per farlo è la cessione di giocatori. Così il club è pronto a valutare proposte per i loro gioielli: Mikautadze ma non solo, perché tra i giocatori che potrebbero partire ci sono anchee l'ex Venezia. Su tutti, però, il giocatore più richiesto è, classe 2003 accostato all'Atalanta e che in estate era stato valutato anche dalla Lazio: contratto in scadenza a giugno prossimo, la richiesta è di 12/13 milioni di euro.