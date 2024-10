Casertana-Catania: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Il Girone C di Serie C, nel calendario dell'ottava giornata, propone il sempre intrigante incrocio traSe i Falchetti hanno bisogno di cambiar passo dopo i tanti pareggi inanellati fin qui in campionato (ben 5 su 7 gare), gli etnei col successo colto contro la sorpresa Monopoli hanno accorciato il gap rispetto all'altissima classifica e cercano continuità per sferrare l'assalto alla vetta.Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Casertana-Catania: data, orario, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.Casertana-Catania sarà trasmessa in tv su Sky Sport (252) e visibile in diretta streaming su NOW o utilizzando Sky Go.