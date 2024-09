Andrea

Serie C, il Trapani cambia allenatore

Redazione CM

11 minuti fa



In Serie C è già pronta a saltare la panchina del Trapani. Dopo il pareggio per 2-2 nella prima giornata di campionato a Foggia, domenica sera è arrivata una netta sconfitta per 3-0 in casa contro il Picerno, primo in classifica a punteggio pieno con l'Audace Cerignola (pronta a ingaggiare dalla lista svincolati l'attaccante Vittorio Parigini, classe 1996 ex Genoa e Torino). Il Trapani ha deciso di esonerare l'allenatore Alfio Torrisi ed è in trattativa con Attilio Tesser, 66 anni ex Triestina e Modena.



In Serie D il Livorno riaccoglie l'attaccante Federico Dionisi, classe 1987 ex Frosinone e Salernitana.