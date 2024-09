Juventus Next Gen sconfitta dal Catania di Inglese: Felix Afena-Gyan (ex Roma) in gol, espulso Papadopoulos

Getty Images

a Biella. Gli ospiti passano in vantaggio al 25' con l'esterno sinistro Armando, 28 anni scuola Napoli ed ex Monza. A inizio ripresa il tecnico Domenico Toscano manda in campo l'attaccante Roberto(31 anni ex Parma e Napoli), che raddoppia al 61'.Al 70' il Catania resta in dieci uomini per la doppia ammonizione del difensore Mario(classe 1998 ex Genoa), ma la superiorità numerica per la squadra bianconera allenata da Paolodura solo due minuti. Infatti al 72' viene(classe 2004), arrivato dal Genoa.

La Juventus Next Gen dimezza lo svantaggio al 79', quando va in rete. L'attaccante ghanese (classe 2003 ex Roma, nella foto con Paul Pogba in Juventus-Cremonese del 14 maggio 2023, arrivato proprio dai grigiorossi negli ultimi giorni di mercato) era entrato al posto di da Graca al 58'.Ma cinque minuti più tardi all'84'e fa salire la squadra etnea a 7 punti in classifica dopo le prime tre giornate di campionato nel girone C di Serie C.

Invece la Juventus resta ferma a quota 3 punti, frutto della precedente vittoria in rimonta per 3-2 sul campo della Salernitana firmata da da Graca, Anghele su rigore esabato 14 settembre alle ore 18.30. Mentre nello stesso giorno alle ore 20.45 il Catania gioca in casa contro il Picerno.