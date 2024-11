Casertana, contestazione e striscioni in città: "Senza stadio niente futuro"

25 minuti fa



Risultati deludenti in campo e questione stadio che continua a tenere banco: a Caserta è scattata la contestazione contro il presidente D'Agostino. Come riporta l'edizione locale del quotidiano Il Mattino, la tifoseria ha attaccato duramente il numero uno rossoblù al termine della gara di sabato contro il Monopoli e il tema dei lavori al nuovo stadio Pinto resta al centro del dibattito in città.



GLI STRISCIONI - Nei giorni scorsi erano apparsi striscioni ("Senza stadio niente futuro, basta prese in giro") per invitare chi di dovere ad accelerare i lavori nei cantieri ancora bloccati. Il malumore della piazza è certificato anche dalle presenze: nelle ultime tre gare la media degli spettatori è stata di circa 600, un dato ai minimi storici in Serie C per la Casertana.