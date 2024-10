Juventus, Motta chiama Beukema: può essere lui il sostituto di Bremer

Getty Images

Potrebbe essere una vecchia conoscenza di Thiago Motta il nome che la Juventus ha in mente per sostituire a gennaio l'infortunato Gleison Bremer. Sulla lista della desideri stilata dal tecnico bianconero, all'indomani del gravissimo incidente di gioco occorso al centrale brasiliano e consegnata nelle scorse ore al direttore sportivo Cristiano Giuntol, spicca in bella evidenza il profilo di Sam Beukema, centrale olandese lanciato dall'ex centrocampista italo-brasiliano la scorsa stagione a Bologna.



Malgrado la partenza in estate di Riccardo Calafiori (passato all'Arsenal), compagno di reparto nella straordinaria cavalcata compiuta dai felsinei nel passato campionato, il 25enne ex AZ Alkmaar si sta imponendo anche quest'anno come uno dei difensori migliori di tutta la Serie A. Lo testimoniano statistiche che lo vedono prevalere sui colleghi di reparto in diversi fondamentali. Non a caso Beukema è già finito sui taccuini degli operatori di mercato di diversi club europei, con quelli di Premier League in prima fila dopo averlo ammirato ieri sera ad Anfield contro il Liverpool.