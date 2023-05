La condanna di 5 di reclusione al difensore del Monzae frode sportiva ha scioccato il mondo del calcio. Un fulmine a ciel sereno,se due capi d’accusa su tre sono caduti per non aver commesso il fatto, ma a quanto pare la giustizia italiana anche questo prevede - spiega il procuratore - Io però mi chiedo come fa a far parte di un clan se due cose non le fa e una sì?!”.“Ora aspetteremo i 90 giorni per capire come hanno fatto i giudici a condannarlo e vedremo cosa succederà. È una situazione che fa rabbia, ma noi non ci arrenderemo; andremo fino alla corte di Bruxelles se necessario”.“Sono costernato, non riesco a capire come si possa fare una cosa del genere. Non se l’aspettava nessuno. Se tutto quello che imputano ad Armando fosse stato vero, avrebbero dovuto condannarlo per tutti e tre i capi, non per uno solo. Se avesse fatto parte di un gruppo di camorristi avrebbe dovuto essere accusato di tutto, così è una cosa che non sta né in cielo né in terra”.“Assolutamente sì, sappiamo che non c’entra nulla e lotteremo con tutte le nostre forze per cercare di far capire qual è la realtà. Da tutte le intercettazioni si evince che Izzo non è al corrente di nulla; e quindi in che modo il giudice ha potuto pensare di dargli una condanna?! Io sono sicuro del fatto che verrà scagionato”.