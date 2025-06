Fluminense-Borussia Dortmund LIVE 0-0: prime chance per il Flu, poi Thiago Silva anticipa Guirassy

AFP via Getty Images

Mondiale per Club, prima giornata, gruppo F: Fluminense-Borussia Dortmund

11' Bella palla in area per Guirassy, ma Thiago Silva lo anticipa negando ai tedeschi la prima occasione del loro match.6' Altra bella azione dei brasiliani, con un tacco delizioso di Everaldo e palla allargata per Arias, cross profondo da destra, Canobbio appoggia su René che calcia alto.4'Everaldo fa correre Arias che prende il tempo a Bensebaini, conclusione alta da dentro l'area in posizione defilata a destra.Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Martinelli, Hercules; Arias, Everaldo, Canobbio. All.: Portaluppi.Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. All.: Kovac: Tantashev: Bensebaini (B), Martinelli (F): -