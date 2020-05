In diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha parlato così di Gaetano Castrovilli e non solo: “Castrovilli è una buona mezzala di passo, mi piace, può fare una bella carriera. I giovani più forti d'Europa? A me piacciono molto Gnabry del Bayern, Pulisic del Chelsea, Sané del City e Sancho del Borussia Dortmund. Per me loro sono tanta roba, per non dire sempre i soliti. Mount? Ho fatto il suo nome due mesi fa, poi l’ha confermato anche Messi quindi talento ne ha. Questi per me sono i cinque talenti top".