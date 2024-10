Getty Images

Uncome non si era mai sentito, intimo e a cuore aperto, è passato dal BSMT il podcast di Gianluca Gazzoli per raccontare una parte ancora tenuta nascosta della sua vita, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto col padre, i suoi anni più importanti a livello calcistico e arrivando ad oggi, alla rottura con la BoboTv e l'ex-amico Bobo Vieri, e alla nascita del format Viva El Futbol con gli amici Lele Adani e Nicola Ventola.al punto dall'essere arrivato addirittura a convincere la madre a prendere una strada differente. Un rapporto mai realmente ricucito e che, anzi,con quel gol all'Inter rimasto negli annali della storia del calcio.

Avevo 12 o 13 anni. Mia madre ha scelto me. Questo non l'ho mai detto a nessuno. Non ho mai avuto un genitore.Lui si è rifatto vivo il giorno dopo del gol all'Inter, il 19 dicembre. Gli ho detto: "C'è poco da farti vivo, tu prendi la tua strada e io la mia".