Cassano attacca Vieri: "Il tradimento è la cosa peggiore. Pensavi di essere il più forte? Non ti segue neanche tua madre"

La fine dellaè stata forse una delle pagine più tristi dell'infotainment odierno, con i 4 grandi ex-amici,che erano riusciti a creare un prodotto seguitissimo, ma che ad un tratto è stato tagliato senza se e senza ma da colui che portava il nome del programma che ha escluso gli altri treA queste domande ancora non c'è una risposta chiara e diretta, ma sicuramente le risposte risiedono in un rapporto che oggi è più che mai complicato. A confermarlo, come suo solito in maniera schietta, diretta e senza freni, è stato proprio l'ex Pibe di Bari Vecchia, Cassano, che passando dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, ha raccontato alcuni retroscena sulla rottura e sulla nascita del nuovo canale, senza Vieri,

"Abbiamo creato tutto grazie a Lele Adani. Quando a un certo punto tiri tiri, si spacca e non si può più ricucire e mettere insieme".Il tradimento è la cosa peggiore nella vita, una cosa che non accetto. A quella persona là non voglio dare importanza e per me è un capitolo chiuso, non lo chiamerò neanche più per nome".Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre. Sei convinto? Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre"."Meglio accorgersi prima che dopo quando è troppo tardi. Abbiamo sofferto solo perché per tanto tempo non abbiamo potuto fare le nostre cose. Ma la trasmissione era in tre, non in quattro. Chi faceva tutto era Lele. Ora prendiamo la nostra strada felicemente".