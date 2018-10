In molti quando transitano da Genova si innamorano. E se vivi la realtà del capoluogo ligure è difficile non sentirsi un po' genovesi, anche se arrivi da un'altra parte d'Italia. Antonio Cassano all'ombra della Lanterna ha trascorso quasi dieci anni, ed è qui che ha scelto di stabilire la sua residenza anche dopo aver chiuso la carriera. Logico che anche il fantasista barese si sia sentito ferito dopo la tragedia che ha colpito la Superba il 14 agosto: "Quando ho visto il Ponte Morandi in quelle condizioni mi sono sentito male" ha raccontato a Sky Sport. Il numero 99 ha lanciato poi un appello: "Io mi sento genovese e per noi genovesi è stato un brutto colpo. Quello della Nazionale è stato un gesto bellissimo, ora spero che chi di dovere si dia una mossa perché così Genova non può andare avanti".



Nel frattempo, in attesa dell'esordio ufficiale con la maglia dell'Entella (e di un contratto con il club chiavarese) è arrivata anche la prima partita con i nuovi compagni per l'ex giocatore di Sampdoria, Milan, Inter e Roma. Avversaria ieri è stata la Rivarolese, società ligure di Eccellenza. Cassano ha giocato soltanto 20 minuti del secondo tempo di fronte a 300 tifosi - molti accorsi probabilmente per ammirare il nuovo attaccante biancoceleste - ma il tempo gli è bastato per incantare il pubblico chiavarese.



Cassano ha sfoderato quella che è sempre stata la specialità della casa: far segnare i compagni. Fantantonio, in attesa di ritornare alla forma partita, ha regalato tre assist: uno per Mota Carvalho, uno per Nizzetto e uno per Martinho. 9-2 il risultato finale del match, e anche se l'Entella non conosce ancora il suo futuro, impantanata nella 'terra di mezzo' tra Serie B e Serie C, qualcuno a Chiavari sogna già.