Cassano: "Il gol annullato in Monza-Milan? Uno schifo, c'è malafede". E cita il gol di Muntari contro la Juventus

È stato un altro weekend da dimenticare per gli. I loro errori sono stati tanti e, alcuni di essi, gravi e ammessi anche dagli stessi vertici. Ha fatto discutere soprattutto la gestione dida parte del fischiettoche non ha concesso una rete ai brianzoli per un precedente fallo diuna decisione questa molto contestata.Di questo aspetto, ha parlato anche Antonio, opinionista di Viva el Futbol. "Il gol tolto al Monza contro il Milan è uno. A parti inverse cosa avrebbe fatto l'arbitro? Inizio a pensare che ci sia", ha detto.

"L'altra sera è successa una cosa assurda, l'arbitro s'è dimostratoHa visto il fallo e ha fatto continuare l'azione per vedere che succede poi arriva il gol di Dany Mota e torna indietro sulla sua decisione… Rocchi (il designatore, ndr) ma questa che roba è?Gioca per salvarsi e quella sconfitta così pesa. E dopo un giorno è dimenticato tutto… Quel gol era da dare e, ripeto,Dopo Bergamo, contro l'Atalanta, al MonzaE che dire di quello che è successo alla Roma?viene affossato e non è niente poi, a Verona,rifila un paio di colpi all'avversario e quel gol è buono… ma che cos'è? Come ce la spieghiamo questa cosa?Ma cosa vide l'arbitro allora?", ha chiosato.