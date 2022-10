Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione in merito al futuro del difensore nerazzurro, Milan Skriniar.



"Mi hanno detto che prima del Mondiale l'Inter farà un’offerta molto, molto importante a Skriniar, da 6 milioni di euro a stagione. È una notizia quasi certa questa, che ho approfondito proprio. Penso che il ragazzo non potrà dire no a questa offerta dell’Inter. La fonte? Non è Piero (Ausilio, ndr)".