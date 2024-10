Cassano rivela: "Ho urinato nella sauna del Real Madrid"

AFP/Getty Images

Continua a fari discutere, interessare e divertire il recente intervento dial podcast Passa dal Bsmt di Gianluca Gazzoli. Oltre alle parole sul padre , su Totti (stagione 2006-07): "Nella sauna, prima o poi, devi buttare l’acqua. Mi rompevo a uscire e rientrare. Allora dico a Italo Galbiati (all’epoca vice allenatore del Real Madrid di Fabio Capello): "Vai a riempire l’acqua" e lui "No, sto qua un po’ fuori a prendere aria. Rientro dopo".. Questa è una cosa reale che ho fatto, per cose così andavo fuori rosa a Madrid, non per le imitazioni".

Una sola stagione in Spagna: tante multe, poche presenze. ", il giocatore del Real Madrid. Se avessi fatto qualsiasi altro mestiere non mi avrebbe guardato nessuno, nemmeno mia madre. Sono una brava persona, ma non sono bello", aveva rivelato in una vecchia intervista a As, come ricorda IlFattoQuotidiano."Sono arrivato a pesare 95 chili. E per me il peso ideale sarebbe 83 perché sono alto 1,75. Il motivo era semplice: avevo un amico lì a Mirasierra, alle 10 mi portava in appartamento tutto il cibo che volevo. Io lo pagavo 200 o anche 500".