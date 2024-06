Castellanos, il Girona fa sul serio: ecco la cifra chiesta dalla Lazio per lasciarlo partire

Getty Images

Non è più così scontata la permanenza alladi Valentin. Da giorni rimbalzano voci di una volontà deldi riportare il centravanti argentino in Liga. I catalani vedranno con tutta probabilità andar via Dovbyk (richiesto anche dal Napoli, ndr) che proprio l'estate scorsa era stato preso per sostituire il Taty, trasferitosi in biancoceleste. L'annata a Roma per Castellanos non è stata però esaltante: il classe '98 ha fatto vedere buone qualità a sprazzi, ma ha anche faticato tanto per ritagliarsi un posto, nonostante i 15 milioni spesi dal club per acquistarlo (erano previsti anche altri 5 milioni di bonus, mai scattati).

Lotito e Fabiani fino a poco tempo fa erano categorici sulla permanenza del Taty. Nei piani doveva essere uno dei punti fermi dell'attacco di Tudor, ma anche con l'arrivo di Baroni le intenzioni non erano cambiate. La società ha intenzione di prendere un terzo attaccante da alternare con lui e Immobile, ma al calciatore era stato comunque garantita centralità nel progetto tecnico della prossima stagione, non più solo come "vice-Immobile". Inoltre c'è un contratto di altri 4 anni col club capitolino da tenere in considerazione. Tuttavia i rumors delle ultime settimane descirvono uno scenario che, difronte alla giusta offerta, potrebbe cambiare drasticamente. Tradotto:dopo appena un anno. Il Girona ha fatto un sondaggio la settimana scorsa. L'intenzione era quella di offrire alla Lazio la stessa cifra ricevuta l'anno scorso. Non ci sarebbe nessuna minusvalenza in questo modo. Ma neanche un guadagno effettivo da poter reinvestire per i biancocelesti, che infatti partono da una richiesta più alta. Con uno sforzo economico in più da parte degli spagnoli però la questione si può chiudere.

Tutta da scoprire poi, eventualmente, sararebbe la strategia della dirigenza della Lazio per sostituire il centravanti argentino. Con l'arrivo di Dia e quello di Noslin il reparto sarebbe comunque già coperto, ma non è detto che basti, viste le intenzioni dichiarate della società di avere tre attaccanti di ruolo e un sostituto di Luis Alberto.sono due numeri 9 giovani sui quali potrebbe essere impiegato l'extrabudget della cessione del Taty. Altrimenti resta in piedi la pista, altro jolly offensivo, simile per caratteristiche e ruolo a Noslin. Piani B con i quali la Lazio vuole cautelarsi, per non farsi trovare impreparata in caso di addii inattesi.