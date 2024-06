Doveva essere il giorno della contestazione e così è stato: circasi sono riuniti nei dintorni dello stadio Flaminio, alle spalle dell'Auditorium, per manifestare il loro. Punto d'incontro sotto la Curva Nord dello Stadio Flaminio, luogo simbolico per la storia biancoceleste. Cori contro la proprietà, sotto accusa dopo gli ultimi sviluppi post finale di campionato.Non è piaciuto l'addio di Igor, il tecnico che aveva risollevato l'andamento biancoceleste, salvo poi dimettersi per via dell'incompatibilità di vedute sul mercato. E ancora meno è piaciuta la scelta di Marcocome prossimo allenatore, nonostante due brillanti salvezze ottenute con Lecce e Verona.

- "Roma ha visto cadere papi, imperatori, re...altri tiranni cadranno. è solo questione di tempo", recita uno striscione esposto tra la folla.