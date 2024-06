Laziomania: Lotito fa calare il silenzio sulla protesta, ma ora servono certezze e non scommesse. L'esempio di Napoli e Atalanta

. Se per ‘soliti’, Lotito intendeo contro la sua gestione, con il corteo dallo stadio Flaminio alla chiesa di Ponte Milvio, allorasul presente e sul futuro. Quella andata in scena ieri a Roma non è stata una semplice iniziativa ma, che ha voluto far sentire la propria voce in maniera pacifica scendendo in piazza per manifestare il proprio disappunto e contestare la gestione societaria. Una protesta che ha coinvolti tifosi a diverse latitudini del mondo, con striscioni esposti da New York a Parigi, fino a Monaco di Baviera e Londra. Al ventesimo anno,e anteporre il bene del club e del suo popolo a quelli personali. Un grido disperato di una piazza che chiede di essere ‘liberata’ per tornare a vincere e sognare.

La Curva Nord, tifo organizzato biancoceleste, aveva annunciato la più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell'ambiente sportivo romano”. E la risposta dei tifosi è stata di quelle importanti. Un corteo pacifico in cuidella squadra e dell’incapacità di poter sognare trofei. Gli addii di tanti big (da Milinkovic-Savic nella passata stagione a Luis Alberto e Felipe Anderson negli ultimi giorni) e le dimissioni di Sarri prima e Tudor poi nel giro di pochi mesi hanno spinto i tifosi a scendere in piazzo contro Lotito.. Un messaggio forte e chiaro di una piazza che vorrebbe una proprietà ambiziosa, in grado di poter crescere e riportare il club a lottare con le grandi del nord - con i fatti e non solo a parole - per lo Scudetto e per le posizioni di vertice, oltre a una partecipazione costante alla Champions League e non sporadica e casuale.

che ha coinvolto circa 15 mila laziali. Il patron ha prima parlato di corteo senza il via libera delle istituzione e poi di “soliti” contestatori, oggi, all’indomani del sit-in, ai microfoni de’ Il Messaggero. Tentativi che dimostrano quanto le iniziative pacifiche dei tifosi della Lazio possano inficiare la tranquillità del numero uno nella gestione di una società., che stando alle dichiarazioni dei giorni scorsi non ci pensa proprio a lasciare la Lazio ma al contrario vorrebbe lasciarla al figlio Enrico, già nel quadro dirigenziale del club. L’unico modo per il popolo biancoceleste per esprimere il proprio dissenso e far arrivare il messaggio non solo al presidente e alla società, ma anche alle istituzioni politiche e sportive per provare a cambiare le cose.

Davanti ad una manifestazione come quella andata in scena ieri, in cui i tifosi della Lazio hanno preso posizione nettamente,. Due decenni di gestione rappresentano un periodo sufficiente per valutare le proprie possibilità e fin dove è possibile alzare l’asticella.in termini di progetto, ambizione e gestione societaria e confermano la volontà di non voler alzare l’asticella da parte della proprietà del club biancoceleste. Le ultime vicende con le dimissioni di due allenatori in poco più di due mesi e gli addii di giocatori chiave sono solamente gli ultimi capitoli di una storia vista e rivista. A questo punto tocca a Lotito fermarsi a riflettere se andare avanti per interessi personali o fare un passo indietro e ascoltare la richiesta di una tifoseria che ha smesso di sognare e che vorrebbe tornare a farlo.

mentre i nomi citati da radio mercato non scaldano la piazza. Il tecnico ex Verona rappresentava la scelta più low cost soprattutto in termini di mercato e non a caso la proprietà ha puntato su di lui. Sarà il campo, il giudice supremo, a parlare e la speranza dei tifosi della Lazio è quella di essere smentiti, ma, il solito rischio, e non calciatori affermati e garanzie di salto di qualità.sono senza dubbio calciatori interessanti, ma per sostituire Felipe Anderson e Luis Alberto servirebbero elementi di tutt’altra caratura.