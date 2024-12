Getty Images

Castellanos salta Lazio-Inter per squalifica: diffidato, ammonito contro il Napoli. Chi gioca al suo posto

39 minuti fa

La Lazio dovrà fare a meno di Valentin Castellanos nel big match della sedicesima giornata di campionato contro l'Inter all'Olimpico. L'attaccante argentino, diffidato prima di Napoli-Lazio, è stato ammonito per un intervento su Anguissa, tra le proteste dei biancocelesti. Scatterà nei suoi confronti la squalifica.



Non ci sarà il centravanti principale, quindi, contro i nerazzurri: Baroni, in questo caso, può muoversi in due modi. O avanza Dia e inserisce un trequartista come Pedro o Vecino, che però è out per infortunio e in dubbio per la sfida da ex della prossima giornata, oppure inserisce Noslin da punta, cercando di sfruttare l'onda lunga della tripletta con la quale l'olandese ha eliminato il Napoli agli ottavi di Coppa Italia.