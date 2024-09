Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Catania - Benevento in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

La seconda giornata del Girone C di Serie C offre un incrocio tra big, colche riceve il(una delle squadre in prima fila per ottenere la promozione in B).Se gli etnei al debutto in campionato hanno pareggiato senza goal contro il Sorrento in trasferta - seppur si sia giocato sul neutro di Potenza - le Streghe sono partite col piede giusto sconfiggendo 2-1 la Cavese al 'Vigorito'.Ecco ciò che c'è da sapere su Catania-Benevento: data, orario, formazioni, copertura tv e dove poter vedere la partita in diretta streaming.Catania-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) e su Sky Sport (251), nonché visibile in diretta streaming utilizzando NOW, RaiPlay e Sky Go.Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; Lunetta.ToscanoNunziante, Berra, Viscardi, Capellini, Ferrara; Acampora, Viviani, Talia; Lamesta, Manconi, Lanini.Auteri