Catania-Picerno: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Morale alto in casa, dopo l'ottimo avvio di campionato. Gli etnei si ritrovano ai vertici della classifica grazie a due vittorie - l'ultima sul campo della Juventus Next Gen - e un pareggio, che proietta la squadra di mister Toscano a 7 punti.Esattamente come quelli del, partito a razzo in stagione ma nell'ultimo turno fermato sullo 0-0 dalla Casertana - e che nella quarta giornata del Girone C di Serie C si regala un incrocio di cartello facendo visita alla compagine rossoazzurra.Di seguito le informazioni su data, orario, formazioni, canale tv e diretta streaming di Catania-Picerno.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda Catania-Picerno su NOW

SEGUI SU NOW

Catania-Picerno andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (252) e sarà visibile in diretta streaming su NOW e su Sky Go.Bethers; Quaini, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, De Rose, Sturaro, Anastasio; Carpani, Luperini; Inglese. All. Toscano.

Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Franco; Energe, Petito, Esposito; Maiorino. All. Tomei.