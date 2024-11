Catania-Trapani: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Derby siciliano all'insegna delle ambizioni, quello che nella quindicesima giornata del Girone C di Serie C vedrà incrociarsiLe squadre di Toscano e Aronica si trovano in zona Playoff separate da un punto (21 i granata, 20 gli etnei) e puntano a trovare quella continuità fin qui mancata per insidiare la vetta del campionato.Momento complicato per i rossoazzurri, a secco di vittorie da 5 turni e reduci dalla sconfitta per 3-2 rimediata a Crotone; i prossimi rivali, invece, hanno rialzato la testa battendo di misura la Cavese.Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Catania-Trapani: data, orario, formazioni, copertura tv e diretta streaming del derby.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Catania - Trapani in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Catania-Trapani sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (251) e in chiaro in Sicilia su Telesud (canale 87 del digitale terrestre).Catania-Trapani, in diretta streaming, sarà invece disponibile utilizzando NOW e Sky Go.