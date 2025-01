C'è anche il Napoli su Frattesi: Manna incontra l'agente, cosa cambia per la Roma

, ma i giallorossi in questo momento faticano terribilmente a raggiungere le condizioni economiche per soddisferebbero il club di Viale della Liberazione. E allora tanto vale, per il Napoli, imbastirlo a prescindere un discorso volto a comprendere la situazione nel complesso.Ecco perchéLa questione non è delle più semplici, in questo momento il Napoli partirebbe dalle retrovie per due motivi: intanto perché il sogno manifestato da Frattesi sarebbe quello di tornare a Roma e in seconda battuta per i rapporti non meravigliosi con l’Inter. Ma è anche vero che la Roma in questo momento è bloccata, non ha la disponibilità per presentarsi con una vera offerta e se Frattesi ha tutta questa fretta di andarsene… Ecco perché il Napoli ha fatto a prescindere la propria mossa, in attesa di ulteriori sviluppi.