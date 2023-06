- o più in generale le partite decisive -Sarà che aver visto chiudersi la sua striscia vincente al settimo tentativo (se si esclude, ovviamente, la partita di Supercoppa Europea contro il Milan di Ancelotti, da allenatore del Porto, nel 2003) contro un avversario non irresistibile e peraltro solamente ai rigori deve aver provocato una fortissima delusione personale. Sarà quel che sarà ma,alla guida della Roma,Molto più importanti e molto meno frivole.ed il peso delle proprie azioni. E in Inghilterra soprattutto - Paese d'origine del signor, arbitro della finale di Europa League contro il Siviglia - sono tante le cose che non sono piaciute a proposito del comportamento dello Special One.- Che proprio in Inghilterra ha lasciato una traccia importante da allenatore e che gode di una stima e di una considerazione importanti anche per il suo essere "animale da palcoscenico". Si dovrebbe iniziare sempre dal principio, ma questa storia ci porta a parlare della fine, dell'Per la sola colpa di aver preso decisioni sul campo certamente discutibili o comunque estremamente controverse.Perché in Italia è sempre più facile individuare il più classico degli alibi o dei capri espiatori per giustificare una sconfitta, del tutto onorevole peraltro. Non è normale che, nell'immediatezza del rigore decisivo dell'argentino Montiel, Mourinho abbia incentrato buonissima parte delle sue analisi alla prestazione di Taylor , attaccato con toni durissimi in conferenza stampa e poi addirittura atteso nel parcheggio della Puskas Arena. In modo che tutti potessero vedere e sentire., non un novità - Non è normale che, mentre le immagini in arrivo dallo scalo di Budapest facevano in fretta il giro del web e delle redazioni giornalistiche, uno dei principali dirigenti della Roma (Tiago Pinto) prendesse la parola dopo quasi 24 ore di silenzio per stigmatizzare la prestazione arbitrale del signor Taylor . Invece che solidarizzare per quanto gli fosse accaduto e prendere con decisione le distanze dai comportamenti dei sostenitori della sua squadra.- a costo di essere smentiti a stretto giro di posta -- Forse fa più comodo oggi non porre l'accento su quello che è accaduto nella capitale ungherese e trattare del tecnico portoghese soltanto in merito alla sua permanenza o meno alla guida della Roma.Perché un giorno bisognerà pur parlare o confutare la tesi mourinhiana di una rosa costruita con appena 7 milioni di euro, ma con una serie di parametri zero che percepiscono ingaggi comunque importanti e che possono essere serenamente invidiati da diverse squadre avversarie. Un giorno si dovrà parlare di tutto questo,Perché le parole hanno un peso, soprattutto nel clima di costante contrasto e di odio che si respira e si vive al giorno d'oggi. Ebbene, qualcosa a Mourinho dovrebbe ricordarlo.