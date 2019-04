In un intervento radiofonico a GR Parlamento, il patron sampdoriano Massimo Ferrero ha risposto ad alcune domande relative alla cessione del club blucerchiato: "Se in tanti sono interessati vuol dire che ho lavorato bene, ho valorizzato giocatori e preso un grande allenatore. Finora non ci sono state proposte concrete ma solo chiacchiere e distintivo.



La Samp è la mia azienda. Mi auguro in futuro di regalare belle soddisfazioni ai tifosi doriani che sono i migliori al mondo. Quando ho acquistato il club tutti mi davano tre giorni invece il 12 giugno festeggio 5 anni. La Sampdoria non è una donna facile, è una regina del campionato. Ho fatto tante cose e nessuno ne parla. Sono felice che tutti la vogliano, non vorrei diventasse come la 'Sora Camilla, che tutti la vonno e nessuno la piglia'. Se io fossi in loro, parlerei di meno e farei più fatti. Parlare significa destabilizzare e la mia forza è che siamo un gruppo forte, di lavoratori. Mi dispiacerebbe molto lasciarla, non mi godrei le mie creature."