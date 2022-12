A Genova il pubblico blucerchiato continua ad interrogarsi in merito alla cessione della Sampdoria. Dopo mesi di annunci trionfali e promesse, da ormai qualche tempo è caduto nel silenzio il gruppo Di Silvio-Console, collegato alla presunta cordata Al Thani. Nel frattempo, a livello di situazioni più concrete, la proposta di Merlyn pare aver suscitato una sorta di 'effetto domino'.



Secondo Il Secolo XIX la mossa di Merlyn avrebbe risvegliato l’interesse di almeno un paio di altri soggetti finanziari, che già in passato avevano effettuato la due diligence. Non si tratterebbe di gruppi conosciuti, in particolare Cerberus o Citibank, ma di altre entità. Una sarebbe interessata alla soluzione del bond convertibile, l’altra invece parrebbe disposta a riconoscere una somma agli azionisti di maggioranza, i Ferrero, per acquistare l’intera società.