L'ex presidente Massimo Ferrero sta studiando in tutti i modi un metodo per mantenere il controllo della Sampdoria. Il Viperetta pare intenzionato a declinare ogni proposta che gli faccia perdere il controllo del club, anche perché la Samp ad oggi è l'unica sua proprietà spendibile nelle procedure di concordato.



Il trustee Gianluca Vidal, soggetto incaricato della cessione del club, sta studiando una soluzione che però rischia di fargli perdere il 100% del pacchetto azionario della Sport Spettacolo Holding, di conseguenza della Sampdoria. Il commercialista veneto ha interpellato una finanziaria, Oaktree, per un prestito da 30/35 milioni di euro. Il fondo interpellato, che si appoggerebbe a Banca Sistema, ha però chiesto in pegno l'intero pacchetto azionario. Entro il 5-10 gennaio, ossia le prime due date della convocazione degli azionisti, Vidal dovrà comunicare al CdA della Sampdoria se l’operazione si è conclusa positivamente.