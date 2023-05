Continua la corsa alla,ogni giorno con novità e aggiornamenti. Ieri, i due soci impegnati nell'acquisto del club, hanno presentato come anticipato da Calciomercato.com una nuova offerta per l'acquisto del club tramite Gestio Capital, Family Office fondato da Manfredi.I legali dei due imprenditori sono al lavoro e hannoper trovare una soluzione che possa accontentare anche la proprietà Ferrero. Va ricordato infatti che l'ok del Viperetta è cruciale in questa fase. La nuova proposta formullata all'advisor PwC secondo Il Secolo XIX avrebbe portato ala disponibilità di denaro, attinta dai due uomini d'affari a fondi propri, e quindi disponibile da subito per procedere al salvataggio del club in continuità.Ieri invece i legali di Radrizzani e Manfredi si sono concentrati anche sui scottati dal confronto con Bissocoli , comprendendo la loro richiesta di ottenere un 70% dei crediti. I due si sarebbero detti disponibili a trattare e avrebbero iniziato anche icon agenti e procuratori, che hanno parzialmente aderito alla proposta della Samp e vantano crediti per 20 milioni.Il successo del piano diche sta impegnando CdA e Bissocoli è cruciale per la sopravvivenza della Samp. L'omologa del Tribunale dovrebbe arrivare tra agosto e settembre, gli investitori però prima di immettere liquidi vorrebbero almeno delle rassicurazioni in merito. Rassicurazioni che il CdA spera di ottenere entro il 20 giugno.