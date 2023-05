La PEC inviata tra venerdì e sabato dallaai piccoli fornitori del club blucerchiato ha prodotto unada parte dei creditori genovesi. E l'incontro di ieri mattina tra l'avvocato Bissocoli, esperto nominato dalla Camera di Commercio per la composizione negoziata della crisi, e un gruppetto rappresentante circa quindici aziende genovesi, che dovrebbero recuperare dalla società di Ferrero circasi è trasformato da subito in un faccia a faccia particolarmente turbolento.Nella PEC spedita dalla Samp si proponeva unoe veniva sottolineato come l'offerta fosse, a detta di Bissocoli, 'senza dubbio la più conveniente fra quelle ragionevolmente praticabili'. Inoltre veniva evidenziato come il nuovo accordo formulato, l'unico sul tavolo al momento, fosseil finanziere romano "che conosce bene il mondo del calcio avendo una società in Francia che è quinta o sesta in classifica", ad inizio maggio,e che proponeva soltanto il 25% da pagare in tre rate, la prima a settembre.L'appuntamento, convocato da Bissocoli, si è subito scaldato. I creditori si sono sentitidalle tempistiche della PEC, inviata di venerdì sera o sabato e con risposta da dare entro 5 giorni, in mezzo al weekend. Inoltre ha particolarmente infastidito il fatto che la proposta di Barnaba del 35-40% venga presentata come un ''. Non è piaciuto neppure l'atteggiamento di Bissocoli, che ha 'incitato' ad accettare l'offerta come segno di buona volontà.Due aziende, fa sapere Il Secolo XIX, hanno lasciato la sala immediatamente in polemica con lo stesso Bissocoli. La riunione è poi proseguita per oltre due ore, e, e alle relative percentuali di rimborso, perché neppure i creditori hanno mai ricevuto nulla di ufficiale. L'incontro pare aver sortito comunque l'effetto contrario perché i fornitori vengono descritti come ancora più intenzionati a dire 'no' alla proposta della Samp.Giova ricordare che non si tratta di grandi banche o di piccoli creditori per centinaia o migliaia di euro."Non siamo certo noi l'ago della bilancia. A Bissocoli lo abbiamo detto: nessuno di noi vuole fare fallire la Sampdoria a patto che la Sampdoria non faccia fallire noi" chiariscono. "E gli accordi non sono stati rispettati nemmeno nei tre mesi della composizione negoziata". Anche con il 40%, insomma, alcune di queste aziende fallirebbero. L'idea sarebbe quella di ottenere tra l'1,2 e l'1,5 milioni in più. "Se questi nostri crediti sono fondamentali per la riuscita dell'operazione - hanno concluso con Bissocoli -". A breve alcuni rappresentanti chiederanno un incontro a Toti e Bucci, rispettivamente Presidente della Regione e Sindaco di Genova.