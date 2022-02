Il nuovo presidente dellaMarcoha un compito ben preciso. Il nuovo numero uno blucerchiato deve mettere in sicurezza la società, e traghettarla verso una cessione a mani sicure il prima possibile: "Vorrei sottolineare il lavoro fatto quotidianamente dagli uomini della SampdoriaNon solo CdA, ma di tutte le aree della sede in questo delicatissimo momento" ha detto Lanna a Il Secolo XIX. "Le deleghe prevedono che Vidal, che sento, non debba informare il CdA delle trattative fino alla fase decisiva.. Quindi stiamo andando avanti con l’idea che non cambi la proprietà, programmando con le limitate risorse che abbiamo.Una trattativa del genere penso possa richiedere anche due o tre mesi. E nel frattempo c’è un mercato da impostare".E lo scenario in caso di mancata cessione? "Ci dovremmoCi sono formazioni che ci precedono con un monte ingaggi inferiore, come l'Empoli. Puoi sopperire con la programmazione. Qualche conferma, qualche giovane preso fuori, qualcuno promosso dalla Primavera, si può fare un bel lavoro. Sensi, poi, potrebbe avere riaperto una strada, quella della Samp come piazza per".Recentemente Lanna, parlando di cessione, ha impiegato le parole "Fare la guerra". "Ho usato un termine un po' forte" spiega. "Premesso che nessuno avrebbe l’interesse a cedere la Samp a qualche personaggio strano. Compratore straniero? L’importante è che questo soggetto straniero sia consapevole di avereChe chiunque arrivi sia accolto bene, anche se non metterà uno di noi come presidente. Che voglia fare rivivere quel sentimento che si respirava con Mantovani o Garrone.sarei strafelice e iper tranquillo. Vedremo".A proposito di Vialli, cosa ha detto di Lanna presidente? "Una battuta che non posso ripetere gli ho risposto “Luca, tu sei un attaccante.”.