Il grande tema in casaresta sempre quello della cessione del club. L'incaricato di tale compito è il trustee Gianluca, commercialista a cui Massimoaveva affidato i suoi affari prima e incaricato ora di curare il passaggio di mano del club: "Ho la massima collaborazione del Cda deve lavorare come se non ci fosse un investitore" ha detto Vidal a Primocanale. "Io ho il compito di trovare un investitore in grado di acquisire la squadra e darle un futuro radioso, sarebbe più facile trovarlo con qualche performance positiva".La situazione però vive un momento di incertezza: "adesso mi aspetto solo un asteroide perché pandemia e guerra non sono belle cose, nonostante il petrolio stia salendo in maniera vertiginosa, questa incertezza nel mondo hae il calcio non è estraneo a questo, tutto verrà valutato dagli investitori stranieri".Secondo Vidal, la vicenda dei concordati di Ferrero non è collegata alla cessione della squadra: ", gli investitori hanno studi legali che seguono ogni dettaglio. Noi stiamo seguendo un percorso di grande serietà col tribunale e contiamo di andare avanti, se questo clima ci portasse ad avere ragione questo migliorerebbe anche la situazione della Sampdoria. Una delle domande dei legali degli investitori è sul coinvolgimento della Sampdoria. Su EF il coinvolgimento nel penale al Sud del signor Ferrero e dei suoi familiari non riguarda i concordati".E il prezzo della Samp: "Quello che l'investitore attribuisce al club al netto della posizione finanziaria netta.. Contiamo che qualcuno investa su di noi ma anche sul resto, a noi non basta passare il testimone ma vogliamo chi investa".