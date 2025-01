Champions League, 18 partite in contemporanea: tutto quello che c'è da sapere

Aston Villa-Celtic

Sporting Lisbona-Bologna

Psv-Liverpool

Stoccarda-Psg

Manchester City-Club Bruges

Inter-Monaco

Barcellona-Atalanta

Brest-Real Madrid

Salisburgo-Atletico Madrid

Juventus-Benfica

Dinamo Zagabria-Milan

Lille-Feyenoord

Girona-Arsenal

Young Boys-Stella Rossa

Sturm Graz-Lipsia

Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Leverkusen-Sparta Praga

Una serata dimai vista, conche decreteranno quali squadre andranno direttamente agli ottavi di finale, quali ai playoff e quali, invece, dovranno dire addio alla competizione. Solamente alle 23 si avrà il quadro completo della situazione, con la classifica generale che sarà aggiornata. Grandi protagoniste saranno anche le quattro italiane:- Per la prima volta nella storia della Champions League, tutte le squadre si affronteranno lo stesso giorno alla stessa ora.

Playoff: 11/12 febbraio (andata) e 18/19 febbraio (ritorno)

Ottavi di finale: 4/5 (andata) e 11/12 marzo 2025 (ritorno)

Quarti di finale: 8/9 (andata) e 15/16 aprile 2025 (ritorno)

Semifinali: 29/30 aprile (andata) e 6/7 maggio 2025 (ritorno)

Finale: 31 maggio 2025 – Allianz Arena, Monaco di Baviera.

- Una volta terminata l'ultima giornata di Champions, la classifica generale ci dirà quali squadre dovranno disputare i playoff. Grazie al nuovo format, poi,, partendo proprio dai playoff per i club classificati dal 9° al 24° posto.- Una volta terminata la fase a gironi, si disputeranno i playoff, prima del. Di seguito il calendario completo:

, hanno già ottenuto la qualificazione ai playoff di Champions League. E se per le formazioni lombarde, gli ottavi diretti sono alla portata, in casa bianconera c'è bisogno di un vero e proprio miracolo.- Consultando il supercomputer di Opta, è possibile stilare una sorta di

per le squadre partecipanti. Basti pensare che l', confermando la quarta posizione, può già considerare in cassa, ai quali aggiungere 2,1 milioni battendo il Monaco. Il, invece, viaggia su cifre un po’ più basse, ma sempre notevoli:se resterà al 6° posto, più altri 2,1 vincendo a Zagabria. Per l', invece, il montepremi si aggira sui, che potrebbero diventare 79 in caso di vittoria sul Barcellona. La, visto il 17° posto in classifica, è attualmente ferma a quota(65 in caso di successo sul Benfica).