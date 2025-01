Champions League: Inter e Milan a un passo dalla top-8, quote d’impresa per l’Atalanta a Barcellona

Getty Images

Vincere per mantenere almeno il quarto punto e puntare a un potenziale accoppiamento favorevole negli ottavi di finale di. L’imbattuta da 10 gare europee a San Siro, ospita il Monaco, avversario sempre sconfitto tra le mura amiche. Anche questa volta comanda il segno «1» a 1,60, sale a 4,20 il pareggio, con il colpo esterno dei monegaschi – riuscito una sola volta nelle ultime dieci trasferte – fissato a 5,25. Zero gol subiti in casa da Sommer, numeri che però non convincono i bookmaker: il primo “Goal” europeo dell’Inter è in pole a 1,70 sull’ottavo No Goal visto a 2,15. Per quanto riguarda i protagonisti del match occhi puntati sui “soliti due”: comanda Lautaro Martinez – a segno da quattro match consecutivi – a 2,30 sul francese Marcus Thuram proposto a 2,45, mentre tra gli ospiti il timbro dell’ex Juventus Denis Zakaria si gioca a 6.

Una vittoria, la sesta consecutiva in Champions, per entrare tra le migliori otto. Missione alla portata per il, impegnato in casa della Dinamo Zagabria allenata da Fabio Cannavaro, a caccia di un posto nei sedicesimi. Le quote premiano i rossoneri, avanti a 1,53 su William Hill contro il 5,50 del segno «1». Nel mezzo il pari visto a 4,40. Nelle ultime due trasferte internazionali il Milan ha segnato sempre tre gol, numeri che fanno propendere i bookier per l’Over 2.5, dato a 1,44 con l’Under 2.5 indietro nelle quote a 2,70. Rafael Leao ha segnato nelle ultime tre gare di Champions: il portoghese è in pole a 2,25 insieme al capocannoniere stagionale Christian Pulisic, mentre una vecchia conoscenza della Serie A, come Marko Pjaca, è offerto a 4,80.

Un’impresa a Barcellona per difendere il settimo posto. L’di Gasperini sfida il Barcellona secondo della classe e già qualificato. Sarà il primo scontro diretto tra i due club, che vede favoriti i blaugrana, a 1,75, sul colpo della Dea, visto a 4, sempre vincente nelle trasferte di Champions. Sale a 4,20 su William Hill il segno «X». Con in campo il primo e terzo attacco della competizione è previsto spettacolo: a bassa quota il Goal, a 1,40, nettamente in vantaggio sul No Goal fissato a 2,90. Attesa sfida tra bomber allo Stadio Olimpico Lluís Companys: il capocannoniere Robert Lewandowski vede la doppia cifra a 1,66, mentre si gioca a 2,70 l’acuto del bomber nerazzurro Mateo Retegui.

La Juventus, sicura di un posto nelle 24, deve vincere e sperare in diversi risultati favorevoli per la qualificazione agli ottavi. I bianconeri sono avanti nelle quote contro il Benfica: a 2,20 il colpo di Locatelli e compagni, sale a 3,20 il pari, con il segno «2» – come nell’ultimo precedente – fissato a 3,40. Chiude la sua Champions League il Bologna, contro l’altra squadra portoghese, lo Sporting Lisbona: nettamente avanti i lusitani, a 1,44 contro il 7 del bis rossoblù.