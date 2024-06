Champions League 2024-25, dove vederla in tv: Sky, Amazon e l'incognita del match in chiaro

AFP via Getty Images

Novità in arrivo per la Champions League 2024-25. Cambierà tutto, dalla qualificazioni al sorteggio, passando per format, calendario e orari. Al momento sono solo due le emittenti che trasmetteranno la competizione più importante per club per il triennio 2021-2024, ovvero Sky e Amazon, ma cambierà la trasmissione in chiaro delle partite.Nel dettaglio, tutte le coppe europee saranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027,oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Un notevole cambiamento, considerando che nel triennio 2021/24 la pay-tv di Comcast poteva contare su 121 delle 137 partite a stagione, ma senza esclusive (le stesse gare venivano trasmesse in diretta in streaming da Mediaset su Infinity+).

. Dal 2024, l’offerta di Prime Video infatti includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali.A oggi non ci sono notizie in meritoSulla questione della sky non si è ancora pronunciata, ma i ben informati - scrive Calcio e Finanza - considerano improbabili accordi con altri partner. Da regolamento Sky non è obbligata a mandare in onda un incontro gratuitamente e – sulla carta – potrebbe decidere di mantenere l’accesso alla Champions riservato ai soli abbonati. Nella delibera AgCom sugli eventi di rilevanza per la società e per i quali è assicurata la copertura in chiaro, si fa riferimento solamente a «finale e semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane».