Milan, occasione da non fallire per Loftus-Cheek: Fonseca ha un progetto chiaro sull’inglese

Getty Images

Il Milan ha due obiettivi chiari a breve termine: mantenere il trend positivo in Serie A e iniziare a fare punti in Champions League a iniziare dalla partita di stasera alla BayArena contro il Bayer Leverkusen. Fonseca non vuole correre rischi dal punto di vista tecnico con una squadra che sta iniziando ad assimilare determinati meccanismi. Il turnover, quindi, sarà utilizzato più avanti e in questa fase, invece, sarà limitato solo a scelte necessaire dettate dalla condizione fisica. Ecco perché contro i campioni di Germania ci sarà un solo cambio ragionato (Pavlovic per Tomori) e uno dettato da alcune problematiche fisiche (Loftus-Cheek per Morata).

MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE SU NOW: COME VEDERLO SU NOW a iniziare dalla partita di stasera alla BayArena contro il Bayer Leverkusen.e in questa fase, invece, sarà limitato solo a scelte necessaire dettate dalla condizione fisica. Ecco perché contro i campioni di Germania ci sarà un solo cambio ragionato (Pavlovic per Tomori) e uno dettato da alcune problematiche fisiche (Loftus-Cheek per Morata).



OPERAZIONE RISCATTO - La prima stagione in rossonero per Loftus-Cheek è stata molto buona in termini realizzativi con 6 gol inSserie A e 4 in Europa League. Pioli schierava il colosso inglese più da seconda punta che da trequartista, sfruttando la sua fisicità straripante sul gioco da fermo. A livello di prestazioni, però, Rubén ha convinto pienamente solo nella vittoria proprio in Champions League del 7 novembre del 2023 a San Siro contro il Psg. L’inglese ha trovato tante difficoltà a cercare di evolversi dal punto di vista tattico: devastante quando può attaccare gli spazi in ripartenza, scolastico quando è chiamato a costruire il gioco contro avversari chiusi in difesa. Un grande appuntamento come quello di stasera alla BayArena può segnare una nuova partenza in rossonero.